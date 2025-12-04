150 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, एयरपोर्ट्स पर अफरातफरी का माहौल, आखिर वजह क्या है?

इंडिगो फ्लाइट। (फोटो- ANI)
Indigo flights: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो बड़े परिचालन संकट का सामना कर रही है। देश के कई एयरपोर्ट्स पर मंगलवार और बुधवार को इंडिगो की 150 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह क्रू की कमी बताई जा रही है। बुधवार को बेंगलुरू में 42, दिल्ली में 38, मुंबई में 33, हैदराबाद में 19, अहमदाबाद में 25, इंदौर में 11 और कोलकाता में 10 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। बीते दो दिनो में 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। सैकड़ों उड़ानें घटों की देरी से चल रही है।
विमानन की कंपनी इंडिगो ने बुधवार को बयान जारी करते हुए कहा है कि खराब मौसम, सिस्टम में गड़बड़ी और स्टाफ से जुड़े नए नियमों के चलते फ्लाइट पर असर पड़ा है। हम असुविधा के लिए माफी मांगते हैं। अगले 48 घंटे में ऑपरेशन पूरी तरह ठीक हो जाएगा। वहीं, इसके कारण एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंस गए। इससे एयरपोर्ट्स पर अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। इधर, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो से मौजूदा दिक्कतों के कारणों और उससे निपटने के लिए प्लानिंग का ब्योरा मांगा है।
फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियमों के दूसरे चरण के लागू होने की वजह से इंडिगो में क्रू की भारी कमी हो गई है, जिससे देश भर के एयरपोर्ट्स पर विमान फंस गए हैं और यात्रियों के ट्रैवल शेड्यूल बिगड़ गए हैं। एयरलाइन ने माना है कि उड़ानें रद्द हो रही हैं और उनमें देरी हो रही है। इसकी वजह ऑपरेशनल जरूरतों के अलावा, टेक्निकल परेशानियां और एयरपोर्ट पर भीड़ होना भी है।
इंडिगो ने कहा कि स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उसकी टीमें काम पर लगी हुई हैं। जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई है, उन्हें दूसरी उड़ान में जगह दी जा रही है या पूरा पैसा वापस किया जा रहा है। देरी से चल रही फ्लाइट्स के यात्रियों को भी हर संभव मदद दी जा रही है। कंपनी ने साफ कहा कि उसके लिए यात्रियों का भरोसा सबसे कीमती है और हुई परेशानी के लिए उसे गहरा अफसोस है। यात्रियों से इंडिगो ने कहा है कि घर से निकलने से पहले एक बार पर अपनी फ्लाइट की ताजा स्थिति जरूर देख लें। इससे परेशानी और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त भीड़ दोनों से बचा जा सकता है।
