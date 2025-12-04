150 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, एयरपोर्ट्स पर अफरातफरी का माहौल, आखिर वजह क्या है?

इंडिगो ने कहा कि स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उसकी टीमें काम पर लगी हुई हैं। जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई है, उन्हें दूसरी उड़ान में जगह दी जा रही है या पूरा पैसा वापस किया जा रहा है। देरी से चल रही फ्लाइट्स के यात्रियों को भी हर संभव मदद दी जा रही है। कंपनी ने साफ कहा कि उसके लिए यात्रियों का भरोसा सबसे कीमती है और हुई परेशानी के लिए उसे गहरा अफसोस है। यात्रियों से इंडिगो ने कहा है कि घर से निकलने से पहले एक बार पर अपनी फ्लाइट की ताजा स्थिति जरूर देख लें। इससे परेशानी और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त भीड़ दोनों से बचा जा सकता है।