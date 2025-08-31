भारत-चीन में सीमा, संबंध और आतंकवाद सहित किन-किन मुद्दों पर हुई चर्चा: विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

विदेश सचिव ने बताया कि रविवार सुबह पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान राष्ट्रपति शी ने भारत-चीन संबंधों को मजबूत करने के लिए चार सुझाव दिए, जिनमें रणनीतिक संचार को बढ़ाना, आपसी विश्वास को गहरा करना, सहयोग का विस्तार करना, और बहुपक्षीय मंचों पर साझा हितों की रक्षा शामिल है। पीएम मोदी ने इन सुझावों का सकारात्मक जवाब दिया और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। मिस्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने हाल ही में नई दिल्ली में हुई विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता के परिणामों की सराहना की, जो सीमा विवाद के समाधान के लिए महत्वपूर्ण रही।