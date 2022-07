पोस्टर पर मचे बवाल के बीच 'काली' की डायरेक्टर बोलीं- फिल्म देखने के बाद लोग 'लव यू लीना' हैशटैग करेंगे

निर्माता निर्देश लीना मणिमेकलाई की फिल्म 'काली' के पोस्टर ने देशभर में विवाद खड़ा कर दिया है। इस पोस्टर में देवी काली का रूप लिए एक एक्ट्रेस सिगरेट पी रही है और उसके हाथ में LGBT का झंडा है। लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। वहीं लीना का कहना है कि फिल्म देखने के बाद लोग मुझसे प्यार करने लगेंगे।

