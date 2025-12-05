कौन हैं आर. एडमिरल विकास चावला? नेवी में संभाली अहम जिम्मेदारी, नियुक्ति पर जानिए उनकी उपलब्धियां और सफर

Vikas Chawla Became Assistant Chief of Materiel: 03 दिसंबर, 2025 को फ्लैग रैंक पर प्रमोशन मिलने के बाद आर. एडमिरल विकास चावला ने नई दिल्ली स्थित नेवल हेडक्वार्टर में असिस्टेंट चीफ ऑफ मैटेरियल (डॉकयार्ड और रिफिट) के रूप में नया कार्यभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति को भारतीय नौसेना के डॉकयार्ड और रिफिटिंग सिस्टम के लिए एक बड़ी मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। नेवी प्रवक्ता के अनुसार, उनके आने से नौसेना की मेंटेनेंस और मॉडर्नाइजेशन प्रक्रियाओं में और तेजी आने की उम्मीद है।