लगातार 6 बार विधायक, मंत्री भी रहे…जानें कौन हैं संजय सरावगी जो बिहार में दिलीप जायसवाल की लेंगे जगह

Bihar BJP President Sanjay Sarawagi: बिहार में नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद पार्टी ने प्रदेश में भी फेरबदल कर दिया है। सोमवार को संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सरावगी दरभंगा शहर से विधायक हैं। अब संजय सरावगी प्रदेश में दिलीप जयसवाल की जगह लेंगे। संजय सरावगी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने की घोषणा करते हुए एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र पर राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर हैं, जिसमें बताया गया है कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।