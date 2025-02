Who will be Delhi CM: परवेश वर्मा-विजेंद्र गुप्ता या कोई और… दिल्ली मुख्यमंत्री की रेस में ये 6 दिग्गज

Who will be Delhi CM: दिल्ली के चुनाव नतीजे सामने आ गए हैं और भाजपा 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा।

भारत•Feb 09, 2025 / 08:28 am• Shaitan Prajapat

Who will be Delhi CM: दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित कर द‍िए गए। 27 साल के बाद भाजपा दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक, भाजपा 48 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) 22 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वैसे दिल्ली के लिए कई दिग्गज नेताओं के नाम की चर्चा हो रही है। इस बीच दिल्ली के बीजेपी प्रभारी जय पांडा ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान किया जाएगा।

