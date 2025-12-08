मोदी सरकार लोकसभा में वंदे मातरम पर क्यों करवा रही है बहस? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बताई इसकी वजह

सदन को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बताया कि आज सदन में वंदे मातरम पर क्यों बहस हो रही है। कांग्रेस सांसद ने पहली वजह बताई कि बंगाल में चुनाव आने वाला है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी वजह बताई कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, देश के लिए कुर्बानियां दीं, ये सरकार उन पर नए आरोप लादने का मौका चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कर मोदी सरकार देश के लोगों का ध्यान मुद्दों से हटाना चाहती है।