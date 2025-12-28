अलविदा 2025: ‘दिशोम गुरु’ से लेकर ‘अच्युतानंदन’ तक, इस साल राजनीति के इन ‘भीष्म पितामहों’ का छूटा साथ

Year Ender 2025: वर्ष 2025 भारतीय राजनीति के लिए शोकपूर्ण रहा। देश ने कई अनुभवी और दिग्गज राजनेताओं को खो दिया, जिन्होंने विभिन्न दलों, राज्यों और मुद्दों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष जैसे पदों पर रहे इन नेताओं का निधन न केवल उनके दलों के लिए बड़ा नुकसान है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की विविधता को भी प्रभावित करता है। इनमें कांग्रेस, भाजपा, क्षेत्रीय दलों और वामपंथी नेताओं का समावेश है, जो आदिवासी अधिकारों, महिला सशक्तिकरण, शासन सुधार और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रहे।