Year Ender 2025: वक्फ से वंदे मातरम तक, विवादों में घिरा रहा साल

Year Ender 2025: साल 2025 के समाप्त होने में महज कुछ ही दिन रह गए हैं। यह साल राजनीतिक परिदृश्य से काफी अहम रहा। इस साल सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों पर बहस देखने को मिली। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन किया। वक्फ (संशोधन) अधिनियम की बहस से लेकर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस चली। आइए जानते हैं वे कौन-कौन से मुद्दे हैं जिन पर साल 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा हुई…