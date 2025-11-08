नशे में धुत ASI ने कार से एक साथ 4 बाइक सवारों को रौंदा, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

Road Accident :मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अंतर्गत आने वाले जावद थाने में पदस्थ एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) की नशे की लत आम लोगों के लिए जानलेवा बन गई। पुलिसकर्मी की नशे की लत ने 'रक्षक बना भक्षक' की कहावत को चरितार्थ कर दिया। शुक्रवार देर शाम केंट थाना इलाके के भरभड़िया फंटे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में, नशे में धुत एएसआई मनोज यादव ने अपनी अनियंत्रित कार से एक साथ चार मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। भीषण हादसे में एक शिक्षक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार अन्य महिला, पुरुष और बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल, सभी घायलों का जिला अस्पताल में जारी है।