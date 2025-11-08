Patrika LogoSwitch to English

नशे में धुत ASI ने कार से एक साथ 4 बाइक सवारों को रौंदा, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

Road Accident : जावद थाने में पदस्थ एएसआई मनोज यादव ने नशे में धुत होकर अपनी कार से लापरवाही पूर्वक कार दौड़ाते हुए एक साथ चार बाइकों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि, 4 गंभीर घायल हैं।

नीमच

image

Faiz Mubarak

Nov 08, 2025

Road Accident

नशे में धुत ASI ने 4 बाइकों को मारी टक्कर (Photo Source- Patrika)

Road Accident :मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अंतर्गत आने वाले जावद थाने में पदस्थ एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) की नशे की लत आम लोगों के लिए जानलेवा बन गई। पुलिसकर्मी की नशे की लत ने 'रक्षक बना भक्षक' की कहावत को चरितार्थ कर दिया। शुक्रवार देर शाम केंट थाना इलाके के भरभड़िया फंटे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में, नशे में धुत एएसआई मनोज यादव ने अपनी अनियंत्रित कार से एक साथ चार मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। भीषण हादसे में एक शिक्षक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार अन्य महिला, पुरुष और बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल, सभी घायलों का जिला अस्पताल में जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार, जावद थाने में पदस्थ एएसआई मनोज यादव नशे की हालत में अपनी कार चला रहा था। बताया जा रहा है कि कार में 'शराब पार्टी' चल रही थी। तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण उन्होंने होशोहवास खो दिए और आगे चल रही चार मोटर साइकिलों को टक्कर मार दी।

हादसे में 1 शख्स की मौत

इस भीषण हादसे में जावद में रहने वाले दशरथ पिता शंभूसिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दशरथ जावद के ज्ञानोदय आईटीआई कॉलेज में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर सनसनी फैल गई।

पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल

घटना की सूचना मिलते ही केंट पुलिस मौके पर पहुंची और आनन-फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिलों को हटाने के लिए पिकअप का सहारा लेना पड़ा। ये घटना पुलिस महकमे की कीरर्वाई पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जब क़ानून के रखवाले ही नशे में धुत होकर आम जनता की जान जोखिम में डालेंगे तो आम नागरिक किस पर भरोसा करेंगे?

Published on:

08 Nov 2025 06:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / नशे में धुत ASI ने कार से एक साथ 4 बाइक सवारों को रौंदा, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

