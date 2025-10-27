चोरों का फिल्मी अंदाज, ताले नहीं छत तोड़कर घुसे, लाखों का माल उड़ाते Video Viral

filmy style theft CCTV video viral mobiles stolen neemuch (फोटो- Patrika.com)
Filmy Style Theft: नीमच के केंट थाना क्षेत्र के सबसे व्यस्त इलाके कमल चौक में बीती रात दो मोबाइल दुकानों में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई। अज्ञात बदमाशों ने अमन मोबाइल और सिद्धि विनायक मोबाइल में एक के बाद एक धावा बोलते हुए लाखों के मोबाइल फोन और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने दुकान की छत पर लगी टीन की चद्दर और पीओपी तोड़कर अंदर प्रवेश किया।
घटना रात करीब 12:30 से 1:30 बजे के बीच की बताई जा रही है, जो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज में एक व्यक्ति सफेद कपड़े से चेहरा ढके नजर आ रहा है।अमन मोबाइल के संचालक अमनदीप छावड़ा ने बताया कि चोर चार महंगे मोबाइल फोन चोरी कर ले गए, जिनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए है।
आश्चर्य की बात यह रही कि दुकान में रखे लगभग चार लाख रुपए मूल्य के रिपेयरिंग मोबाइल को चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने बताया कि रोज की तरह वह रात में महंगे मोबाइल घर ले गए थे, जिससे बड़ी क्षति टल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
वहीं, पास की सिद्धि विनायक मोबाइल के संचालक गौरव धनकानी ने बताया कि उनकी दुकान से चोरों ने तीन एंड्रॉइड मोबाइल, चार की-पैड मोबाइल और करीब 7 हजार रुपये नकद चोरी किए। इसके अलावा पेनड्राइव, ईयरपॉड सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ले गए। गौरव ने बताया कि चोरों ने ताले नहीं तोड़े, बल्कि ऊपर से पतरे और पीओपी तोड़कर अंदर घुसे। उन्होंने दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की दिशा मोड़ दी और तोड़फोड़ भी की। वारदात में उन्हें लगभग 70 से 80 हजार रुपये का नुकसान हुआ है।
सुबह जब दुकानदारों ने दुकानें खोलीं तो छत उखड़ी और सामान बिखरा देख उनके होश उड़ गए। देखते ही देखते इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पर केंट पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। (mp news)
बड़ी खबरेंView All
नीमच
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग