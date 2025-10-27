चोरों का फिल्मी अंदाज, ताले नहीं छत तोड़कर घुसे, लाखों का माल उड़ाते Video Viral

वहीं, पास की सिद्धि विनायक मोबाइल के संचालक गौरव धनकानी ने बताया कि उनकी दुकान से चोरों ने तीन एंड्रॉइड मोबाइल, चार की-पैड मोबाइल और करीब 7 हजार रुपये नकद चोरी किए। इसके अलावा पेनड्राइव, ईयरपॉड सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ले गए। गौरव ने बताया कि चोरों ने ताले नहीं तोड़े, बल्कि ऊपर से पतरे और पीओपी तोड़कर अंदर घुसे। उन्होंने दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की दिशा मोड़ दी और तोड़फोड़ भी की। वारदात में उन्हें लगभग 70 से 80 हजार रुपये का नुकसान हुआ है।