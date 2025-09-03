लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, भाजपा समर्थित जनपद अध्यक्ष के 50000 रिश्वत मामले में चालान पेश

एसपी लोकायुक्त आनंद यादव ने बताया कि विभागीय कार्रवाई के लिए रिपोर्ट विभाग को भेज दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा चारण को पद से हटाने पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं अगर कानूनी प्रक्रिया की बात की जाए तो लोकायुक्त आरोपों की जांच कर अदालत में चालान पेश करता है। विशेष अदालत शिकायत की जांच कर आरोपी को सुनवाई का मौका देती है। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर पद से हटाया जा सकता है और चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 13(1)(D) व 13(2)(E) के तहत सजा व दोषी पाए जाने पर आर्थिक दंड भी संभव।