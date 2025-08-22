सरकारी स्कूलों में 50 हजार बच्चों को नहीं मिलेगा खाना, ये है वजह..

मिड-डे मील बनाने वाले समूहों व महिला रसोइयां की सामूहिक हड़ताल पर जाने से जिले के 869 माध्यमिक और 375 प्राथमिक विद्यालय में अध्यनरत करीब 50 हजार बच्चों के मध्याह्न भोजन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर यह बच्चे मध्याह्न भोजन से वंचित रहेंगे। जिले की समस्त आंगनबाड़ी में भी हजारों बच्चों को प्रधानमंत्री पूरक पोषण आहार अंतर्गत सुबह का नास्ता एवं भोजन नहीं मिल पाएगा। जिले के 830 समूह संचालक एवं 1200 महिला रसोइयों का पिछले 4 माह का औसत 3 करोड़ 20 लाख रुपए बकाया है। एक माह का औसत 80 लाख रुपए बनता है। जबतक राशि का भुगतान नहीं होगा किचन पर ताले लगे रहेंगे।