फर्जी एनकाउंटर केस में एएसपी को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

बंशीलाल गुर्जर एनकाउंटर फर्जी निकलने के बाद इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने इस मामले में जांच करते हुए बीते दिनों डीएसपी ग्लैडविन एडवर्ड और प्रधान आरक्षक नीरज प्रधान को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही इस मामले में जांच के घेरे में चल रहे बडवानी एएसपी पाटीदार और भोपाल क्त्रसइम ब्रांच के एसीपी रहे कुरैशी भी लंबी छुट्टी पर चले गए थे। इस मामले में पाटीदार और कुरैशी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाया था। पाटीदार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट विवेक सिंह ने कोर्ट के समक्ष बताया था कि पाटीदार का इस मामले में किसी ने भी नाम नहीं लिया है। न ही उनकी कोई सीधी भूमिका है। कोर्ट ने भी केस डायरी देखने के बाद माना की इस मामले में सीबीआई ने जितने भी बयान लिए हैं, उसमें तत्कालीन टीआई परशुराम सिंह की भूमिका पर ही सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में पाटीदार और कुरैशी को जमानत दी जाना चाहिए। इसके चलते कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है।