एमपी में RSS के खिलाफ स्टेटस लगाना बुजुर्ग को पड़ा महंगा, भेजा जेल

सिंगोली के रहने वाले बुजुर्ग ख्वाजा हुसैन पंक्चर की दुकान चलाते हैं। जिन्हें पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था। मामला दिल्ली तक पहुंचने के बाद पवन खेड़ा के हस्तक्षेप पर स्थानीय कांग्रेस नेता एक्टिव हुए और बुजुर्ग की जमानत कराई। बताया गया है कि स्थानीय कांग्रेस नेता पंकज तिवारी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का एक बयान सोशल मीडिया ग्रुप में साझा किया था, जिसे सिंगोली निवासी ख्वाजा हुसैन ने अपने सोशल मीडिया पर लगाया। यह स्टेटस पवन खेड़ा के उस बयान से संबंधित था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि "इस संगठन में भेड़ की खाल पहनकर भेडि़ए छिपे बैठे हैं। हुसैन का कहना है कि स्टेटस मात्र 9 लोग ही देख पाए थे, तभी पुलिस उनकी दुकान पर पहुंची और उन्हें थाने ले आई। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाने में टीआइ ने उनसे दुर्व्यवहार किया और गालियां देते हुए मारपीट की।