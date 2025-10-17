एमपी के सात लाख सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है बड़ी सौगात

cm mohan yadav
mp news: मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार जल्द ही सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का तोहफा दे सकती है। बताया जा रहा है कि तीन प्रतिशत तक महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की जा सकती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिवाली के पहले या फिर एक नवंबर को मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले राज्योत्सव पर इसका ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार पहले ही पेंशनर्स को महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का तोहफा दे चुकी है।
मध्यप्रदेश में वर्तमान में सात लाख नियमित सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्हें 55 प्रतिशत की महंगाई दर से भत्ता दिया जा रहा है। वहीं केन्द्र सरकार पहले ही केन्द्रीय कर्मचारियों का तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है जिसके कारण प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री से महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत में दीपावली के पहले जुलाई 2025 से तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ जुलाई से सितंबर तक का एरियर देने की मांग की है।
बता दें कि भारत सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले ही जुलाई से 55 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया था। इसके बाद यूपी सरकार में भी इसे लागू कर दिया और अब कर्मचारी संगठनों ने इसे बढ़ाने की मांग मध्यप्रदेश में की है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्रदेश सरकार कर्मचारी संगठनों की मांगों को पूरा करते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी कर सकती है।
