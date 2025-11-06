350 करोड़ की टेक्सटाइल फैक्ट्री का विरोध हुआ हिंसक, वाहनों में तोड़फोड़

नीमच के जावद में 350 करोड़ की लागत से बनने वाली टेक्सटाइल फैक्ट्री के विरोध में चल रहा है प्रदर्शन (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: नीमच जिले के मोरवन क्षेत्र में 350 करोड़ रुपये की लागत से बन रही प्रस्तावित टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों का विरोध आज हिंसक हो गया। गुरुवार सुबह जहां सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं "फैक्ट्री हटाओ–बांध बचाओ" के नारे लगाते हुए शांतिपूर्ण मार्च कर रही थीं, वहीं दोपहर तक हालात बेकाबू हो गए और प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गुस्साई भीड़ ने कंपनी के इंजीनियर और कर्मचारियों पर पथराव कर दिया। इस दौरान कंपनी के सिविल इंजीनियर विपिन मिश्रा को गंभीर सिर की चोटें आईं, जबकि कंपनी मैनेजर योगेंद्र सोलंकी के गले और शरीर पर चोटें आई हैं। सूत्रों के मुताबिक, करीब 15 मजदूर भी घायल हुए हैं, जिन्हें जावद, सरवानिया और डीकेन के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
प्रदर्शनकारियों ने मौके पर मौजूद कंपनी के वाहनों के शीशे फोड़ दिए और कई वाहनों में तोड़फोड़ की। देखते ही देखते फैक्ट्री परिसर के आसपास का इलाका तनावग्रस्त हो गया। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए भारी बल तैनात करना पड़ा।
प्रशासन का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में लेने के प्रयास जारी हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि मोरवन क्षेत्र में बन रही यह 350 करोड़ की सुविधा रेयॉन्स टेक्सटाइल फैक्ट्री लंबे समय से विवादों में घिरी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री बनने से स्थानीय बांध और जलस्रोत प्रभावित होंगे, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह परियोजना स्थानीय रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
नीमच
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग