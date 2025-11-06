350 करोड़ की टेक्सटाइल फैक्ट्री का विरोध हुआ हिंसक, वाहनों में तोड़फोड़

गौरतलब है कि मोरवन क्षेत्र में बन रही यह 350 करोड़ की सुविधा रेयॉन्स टेक्सटाइल फैक्ट्री लंबे समय से विवादों में घिरी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री बनने से स्थानीय बांध और जलस्रोत प्रभावित होंगे, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह परियोजना स्थानीय रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है।