Video: MP में रावण के पुतले ने उगले ‘रॉकेट वाले तीर’, भीड़ की ओर उड़ी चिंगारियां

ravan dahan rocket viral video crackers dusshera neemuch (Patrika.com)
ravan dahan rocket viral video:मध्य प्रदेश के नीमच जिले के डिकेन नगर परिषद द्वारा आयोजित दशहरे के रावण दहन कार्यक्रम में इस बार गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। आयोजन समिति ने सुरक्षा इंतजामों को दरकिनार करते हुए रावण के पुतले में रॉकेट और पटाखों को इस तरह से रखा कि वह किसी भी समय बड़ा हादसा निमंत्रित कर सकते थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रावण दहन के दौरान आग लगने पर रॉकेट भीड़ की ओर जा रहे थे। (MP News)
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर परिषद और समिति ने सुरक्षा मानकों का बिल्कुल पालन नहीं किया। दशहरे जैसे बड़े सार्वजनिक आयोजन में जहां हजारों लोग एकत्रित होते हैं, वहां थोड़ी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। रावण के पुतले में इस तरह रॉकेट रखना सीधी लापरवाही है, जो लोगों की जान को खतरे में डालती है। नगर परिषद को इस आयोजन में पुलिस और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए था, लेकिन जिम्मेदारों ने नियमों को ताक पर रख दिया। (MP News)
हालांकि, सौभाग्य से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गहरी नाराजगी है। अगर रॉकेट भीड़ में गिर जाते, तो भगदड़ और गंभीर हादसा होना तय था। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर प्रशासन और नगर परिषद इस तरह की लापरवाही पर कब सख्ती दिखाएंगे। जनता की जान से खिलवाड़ करने वाले ऐसे आयोजनों पर कड़ी निगरानी जरूरी है। (MP News)
