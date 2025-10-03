Video: MP में रावण के पुतले ने उगले ‘रॉकेट वाले तीर’, भीड़ की ओर उड़ी चिंगारियां

ravan dahan rocket viral video:मध्य प्रदेश के नीमच जिले के डिकेन नगर परिषद द्वारा आयोजित दशहरे के रावण दहन कार्यक्रम में इस बार गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। आयोजन समिति ने सुरक्षा इंतजामों को दरकिनार करते हुए रावण के पुतले में रॉकेट और पटाखों को इस तरह से रखा कि वह किसी भी समय बड़ा हादसा निमंत्रित कर सकते थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रावण दहन के दौरान आग लगने पर रॉकेट भीड़ की ओर जा रहे थे। (MP News)