बड़ा हादसा: दुर्गा विसर्जन जुलूस में तेज रफ्तार बोलेरो ने लोगों को रौंदा, 2 की मौत, 12 घायल

वहीं जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक पन्ना निवेदिता नायडू ने जानकारी देते हुए बताया कि सिमरिया निवासी चालक देवराज उनके द्वारा बुलेरो कार अनियंत्रित रूप से चलाकर विसर्जन करने जा रहे लोगो को टक्कर मार दी, जिसमे 2 लोगों की मौत हो गई है और 12 लोग घायल है। उन्होंने बताया कि चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। (MP News)