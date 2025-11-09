success story: DSP बनकर किसान की बेटी पूजा ने भाई से किया वादा निभाया

POOJA JAT
success story: MPPSC 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। टॉप 5 में लड़कों ने दबदबा बनाया है, जबकि 13 लड़कियां DSP बनीं हैं और इन्हीं 13 लड़कियों में से एक हैं पूजा जाट। पूजा मध्यप्रदेश के नीमच जिले के छोटे से गांव हरवार की रहने वाली हैं और उन्होंने DSP बनकर न केवल गांव बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। शनिवार को घोषित हुए MPPSC 2023 के फाइनल रिजल्ट में जब पूजा का चयन DSP के लिए हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े भाई को फोन किया और अपना वादा पूरा किया।
नीमच जिले के छोटे से गांव हरवार की बेटी पूजा जाट ने सामाजिक बंधनों को दरकिनार करते हुए पंखों को ऊंची उड़ान दी है। आज वह डीएसपी बन गई हैं। शनिवार को घोषित एमपीपीएससी परीक्षा में उन्होंने पांचवीं बार में सफलता अर्जित की। पूजा ने बताया कि वो चार बार पहले इंटरव्यू दे चुकी थीं, पांचवीं बार में उनका चयन हुआ है। पूजा के पिता बलवंत सिंह जाट किसान हैं। पूजा ने वर्ष 2019 में जाजू कॉलेज नीमच से बीएससी करने के बाद इंदौर का रूख किया और वहीं रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थीं।
पूजा ने बताया कि उन्होंने अपने बड़े भाई आनंद जाट से वादा किया था कि जब मेरा एमपीपीएससी में चयन हो जाएगा तब में सबसे पहले उन्हीं को खुशखबरी सुनाऊंगी। शनिवार को परिणाम घोषित हुए तो मैंने अपना वादा पूरा किया। पूजा के भाई आनंद जाट ने बताया कि छोटे से गांव से पढ़कर पूजा ने यह मुकाम हासिल किया है। हम सामान्य किसान परिवार से हैं। समाज ने बहन को पढ़ाने के लिए मना किया लेकिन हमने हमेशा पूजा की हौसला अफजाई की। समाज में पूजा पहली लडक़ी है जिसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। पूजा ने जब उन्हें खुशखबरी दी तो मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े।
