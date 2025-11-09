success story: DSP बनकर किसान की बेटी पूजा ने भाई से किया वादा निभाया

पूजा ने बताया कि उन्होंने अपने बड़े भाई आनंद जाट से वादा किया था कि जब मेरा एमपीपीएससी में चयन हो जाएगा तब में सबसे पहले उन्हीं को खुशखबरी सुनाऊंगी। शनिवार को परिणाम घोषित हुए तो मैंने अपना वादा पूरा किया। पूजा के भाई आनंद जाट ने बताया कि छोटे से गांव से पढ़कर पूजा ने यह मुकाम हासिल किया है। हम सामान्य किसान परिवार से हैं। समाज ने बहन को पढ़ाने के लिए मना किया लेकिन हमने हमेशा पूजा की हौसला अफजाई की। समाज में पूजा पहली लडक़ी है जिसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। पूजा ने जब उन्हें खुशखबरी दी तो मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े।