एमपी में हाईवे जाम, सड़क पर फंस गईं एक हजार से ज्यादा गाड़ियां

Neemuch- मध्यप्रदेश में नीमच के पास हाईवे जाम कर दिया गया। यहां किसानों ने निर्माणाधीन टेक्सटाइल फैक्ट्री के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। मोरवन में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली जिसे बायपास पर रोक लिया गया। इससे गुस्साए किसान रोड पर ही धरना देकर बैठ गए, जिससे हाईवे जाम हो गया। वाहन रोड पर ही खड़े हो गए। प्रदर्शनकारियों को बमुश्किल समझाया गया जिसके बाद जाम खुल सका।