एमपी में हाईवे जाम, सड़क पर फंस गईं एक हजार से ज्यादा गाड़ियां

Neemuch- मध्यप्रदेश में नीमच के पास हाईवे जाम कर दिया गया। यहां किसानों ने निर्माणाधीन टेक्सटाइल फैक्ट्री के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। मोरवन में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली जिसे बायपास पर रोक लिया गया। इससे गुस्साए किसान रोड पर ही धरना देकर बैठ गए, जिससे हाईवे जाम हो गया। वाहन रोड पर ही खड़े हो गए। प्रदर्शनकारियों को बमुश्किल समझाया गया जिसके बाद जाम खुल सका।
बड़ी संख्या में ट्रैक्टर के साथ किसान नीमच की ओर जा रहे थे। वे कलेक्टर को ज्ञापन देने पर अड़े थे। पुलिस ने किसानों की रैली को बायपास पर ही रोक लिया। किसान यहां धरना देकर बैठ गए। बाद में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और एडीएम बीएल कलेश को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन को अपनी मांगोें से अवगत कराया।
किसानों ने अपने ज्ञापन में निर्माणाधीन टेक्सटाइल फैक्ट्री को मोरवन बांध से पानी देने पर विरोध जताया। उनका कहना है कि यहां से 50 गांवों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। बांध के पानी से सैकड़ों गांवों के खेतों में सिंचाई की जाती है। फैक्ट्री को बांध का आधा पानी दिए जाने से पूरे इलाके में गंभीर जल संकट हो जाएगा।
टेक्सटाइल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का प्रदर्शन करीब 2 घंटे चला। इस दौरान यातायात ठप रहने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दोनों तरफ 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा। करीब 1000 वाहन इसमें फंसे रहे।
