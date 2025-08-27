16 साल के लड़के ने कार से रौंद डाला शख्स; कई मीटर तक घसीटा, दिल थाम कर देखें घटना का लाइव वीडियो!

गाड़ी को नाबालिग कंट्रोल नहीं कर पाया। इसी वजह से वह सुजीत को कई मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इसके बाद नाबालिग मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी का पता लगाया। आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के सामने पुलिस ने पेश किया। आरोपी लड़का रोहिणी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है।