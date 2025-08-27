16 साल के लड़के ने कार से रौंद डाला शख्स; कई मीटर तक घसीटा, दिल थाम कर देखें घटना का लाइव वीडियो!

Viral Video: दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही कार की चपेट में आने से 32 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह दुर्घटना शनिवार, 23 अगस्त की रात को हुई। घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पुलिस के मुताबिक, कार एक 16 साल का किशोर चला रहा था। जिससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और कार पीड़ित से टकरा गई। टक्कर के कारण वह व्यक्ति कार में फंस गया और कई मीटर तक घसीटता रहा उसके बाद कार रुकी।
इलाके में लगे CCTV फुटेज से पुलिस को कार का पता लगाने और ड्राइवर की पहचान करने में मदद मिली। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि लड़के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
पुलिस का कहना है कि सुजीत मंडल नाम का युवक 23 अगस्त की शाम करीब 7 बजे अपनी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ था। इसी दौरान एक लाल रंग की i10 कार जिसका ने शख्स को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से सुजीत कार के आगे फंस गया।
गाड़ी को नाबालिग कंट्रोल नहीं कर पाया। इसी वजह से वह सुजीत को कई मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इसके बाद नाबालिग मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी का पता लगाया। आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के सामने पुलिस ने पेश किया। आरोपी लड़का रोहिणी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है।