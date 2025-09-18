तीसरे मंजिल पर फ्लैट से चिल्लाते हुए नीचे कूदी घरेलू सहायिका, 18 साल की लड़की के साथ क्या हुआ?

पुलिस की अपराध टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है और वहां से साक्ष्य एकत्र किए हैं। वर्तमान में, पुलिस ने इस मामले में कोई भी आरोप दर्ज नहीं किया है, क्योंकि अभी तक पीड़िता का बयान नहीं लिया जा सका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं, जिसमें चोरी का आरोप और लड़की का अचानक कूदने का निर्णय शामिल है। इस घटना ने एक बार फिर घरेलू सहायिकाओं की सुरक्षा और उनके काम करने की परिस्थितियों पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस आशा के परिवार से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रही है ताकि उनसे भी इस मामले के बारे में जानकारी ली जा सके। यह देखना बाकी है कि आशा के बयान से इस घटना की सच्चाई किस तरह से सामने आती है।