छह महीने में दो बार गर्भवती हुई अविवाहित युवती, 180 दिन में 200 बार रेप, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

यह मामला एक अविवाहित युवती की याचिका से जुड़ा है, जो लगभग दो साल से अपने पार्टनर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पार्टनर ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाए। इस दौरान वह पिछले साल नवंबर-दिसंबर में पहली बार गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी पर उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। गर्भपात के बाद उसके लिव इन पार्टनर ने यौन शोषण की सारी सीमाएं पार कर दीं। युवती का कहना है कि उसे शादी करने का झांसा देकर उसके लिव इन पार्टनर ने पिछले छह महीने में लगभग 200 बार उसका रेप किया। इसी बीच वह फिर गर्भवती हो गई।