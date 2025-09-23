Delhi: नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाने से 200 लोगों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचने की जानकारी पर एक्टिव हुई पुलिस ने तुरंत बीट स्टाफ और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए इलाके के दुकानदारों और लोगों को सतर्क किया। साथ ही, खाद्य विभाग को जांच और आगे की कार्रवाई के लिए सूचना दे दी गई है। फिलहाल, आटे के सैंपल लेकर जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सोमवार सुबह लगभग 6:10 बजे जहांगीरपुरी थाना पुलिस को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में लोग कुट्टू का आटा खाने के बाद उल्टी और बेचैनी की शिकायत के चलते अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे हैं। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई।