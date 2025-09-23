Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

Delhi: नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाने से 200 लोगों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

Delhi: दिल्ली पुलिस के अनुसार, जहांगीरपुरी थाना पुलिस को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में लोग कुट्टू का आटा खाने के बाद उल्टी और बेचैनी की शिकायत के चलते अस्पताल पहुंचे हैं।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 23, 2025

200 people hospitalized after consuming buckwheat flour during Navratri fast in Delhi
दिल्ली में नवरात्रि के पहले दिन कुट्टू का आटा खाने से 200 लोग बीमार।

Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में नवरात्रि के पहले दिन उस समय हड़कंप मच गया, जब कुट्टू का आटा खाने से 200 लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को परिजनों ने आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया। अचानक अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या से स्वास्‍थ्य विभाग हरकत में आया और पुलिस को सूचना देने के साथ ही लोगों का इलाज शुरू किया गया। सभी मरीजों का बाबू जगजीवन राम (बीजेआरएम) अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही एक बार फिर बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर बहस शुरू हो गई है।

क्या है मामला?

बीजेआरएम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. विशेष यादव ने HT को बताया कि जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क, समयपुर, भलस्वा डेयरी, लाल बाग और स्वरूप नगर जैसे इलाकों से करीब 150–200 लोग इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुए। सभी को उल्टी, पेट दर्द और कमजोरी जैसी शिकायतें थीं। पूछताछ करने पर पता चला कि इन सभी लोगों ने नवरात्रि व्रत के चलते कुट्टू के आटे से बने व्यंजन खाए थे। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और लोगों का इलाज शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की हालत तो सामान्य हो गई, लेकिन कुछ लोगों की हालत अभी स्थिर है।

ये भी पढ़ें

मानसून ने की वापसी! 23-24-25-26-27 सितंबर को इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD Alert
नई दिल्ली
Monsoon returns heavy rain alert in these states on September 23-24-25-26-27 Weather wreaks havoc in Kolkata

पुलिस और खाद्य विभाग की कार्रवाई

अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचने की जानकारी पर एक्टिव हुई पुलिस ने तुरंत बीट स्टाफ और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए इलाके के दुकानदारों और लोगों को सतर्क किया। साथ ही, खाद्य विभाग को जांच और आगे की कार्रवाई के लिए सूचना दे दी गई है। फिलहाल, आटे के सैंपल लेकर जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सोमवार सुबह लगभग 6:10 बजे जहांगीरपुरी थाना पुलिस को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में लोग कुट्टू का आटा खाने के बाद उल्टी और बेचैनी की शिकायत के चलते अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे हैं। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई।

व्रत में ये सावधानियां रखना जरूरी

बीजेआरएम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. विशेष यादव का कहना है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि पर लोग मां आदिशक्ति की आराधना के लिए पूजा-अर्चना और व्रत करते हैं। ऐसे में कुछ सावधानियां रखनी जरूरी हैं। इसमें व्रत के भोजन में इस्तेमाल करने के लिए हमेशा भरोसेमंद दुकानों से ही कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खरीदें। इसके अलावा पैक्ड आटा लेते समय मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जरूर जांचें। खुले या ज्यादा नमी वाले आटे से परहेज करें, क्योंकि इसमें खराबी जल्दी हो सकती है।

घर की चीजें सबसे ज्यादा सुरक्षित

स्वास्‍थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि व्रत हो या फिर सामान्य खान-पान, हमेशा घर में तैयार की गई खाद्य सामग्री सबसे सुरक्षित होती है, क्योंकि इसमें साफ-सफाई और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। कुट्टू या सिंघाड़े का आटा बाजार से खरीदने के बजाय इसे घर पर पीसवाने का विकल्प सबसे सुरक्षित होता है। इसके अलावा खाना बनाने से पहले आटे को सूंघकर देखें, अगर बदबू आए तो उसका इस्तेमाल न करें। व्रत के दौरान हल्का और पचने वाला भोजन करें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।

ये भी पढ़ें

परिवार जिसे मान रहा था हादसा, वो निकली हत्या…डेढ़ महीने बाद खुला ब्रिटिश महिला की मौत का राज
नई दिल्ली
British woman murder in Delhi Postmortem report reveals mystery in Delhi Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

नवरात्रि

Shardiya Navratri 2025

नवरात्रि 2024

Published on:

23 Sept 2025 12:18 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi: नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाने से 200 लोगों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.