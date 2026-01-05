आधी रात..निर्माणाधीन साइट और…मजदूरों ने 25 साल के युवक को दौड़ाकर पकड़ा और पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

मृतक के परिजन चोरी करने वाले आरोप को मानने से इनकार कर रहे हैं और इसे सोची-समझी हत्या करार दे रहे हैं। इसके साथ ही गुरमीत के परिजनों ने उसकी मौत पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि क्या केवल चोरी करने की सजा मौत होती है। मिली जानकारी के अनुसार, पिछले दो महीने से मृतक वहीं काम कर रहा था, जहां उसकी हत्या हुई है। घटनास्थल के पास ही एक बिल्डिंग में वह साफ-सफाई का काम करता था। फिलहाल मारने वाले सभी मजदूरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, मृतक के परिजन पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।