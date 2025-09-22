दिल्ली में बड़े ‘खेल’ का खुलासा! जांच में सामने आई पुलिस की लापरवाही, इन अफसरों पर गिर सकती गाज

ऐसे मामलों को भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत देखा जाता है। दस्तावेज गायब करने वाले पुलिस अधिकारी पर आईपीसी की धारा 201 (सबूत मिटाना) और धारा 409 (भरोसे का आपराधिक उल्लंघन) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इन धाराओं के तहत, दोषी को 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यदि यह साबित हो जाता है कि दस्तावेज़ किसी रिश्वत या भ्रष्टाचार के मकसद से गायब किया गया था, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई होती है, जिसमें और भी कड़ी सजा का प्रावधान है। यह कार्रवाई सुनिश्चित करती है कि कानून और न्याय व्यवस्था की पवित्रता बनी रहे।