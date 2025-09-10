दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और नगर इंजीनियरिंग सेवाओं से जुड़े 703 स्कूलों में से 59 स्कूलों ने पानी की रुक-रुक कर सप्लाई की शिकायत की, जबकि 48 स्कूलों में पानी की आपूर्ति अनियमित या पूरी तरह बंद पाई गई। ऐसे स्कूल अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए टैंकर या सबमर्सिबल पंपों पर निर्भर हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 22 स्कूल पूरी तरह टैंकरों पर निर्भर हैं, जिनमें से चार ने डीजेबी कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है। वहीं, 10 स्कूलों में बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा। इनमें से तीन का पुनर्निर्माण जारी है, जबकि सात स्कूल आसपास के संस्थानों या टैंकरों से पानी ले रहे हैं। इन सात में से दो स्कूल पहले ही डीजेबी कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके हैं।