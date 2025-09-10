पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते बेटी से हैवानियत, रक्षक से भक्षक बने पिता पर कोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी

सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि पिता का पहला कर्तव्य अपनी संतान को आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना होता है, लेकिन इस मामले में दोषी ने अपने कर्तव्य को त्यागते हुए रक्षक से भक्षक का रूप धारण कर लिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए ही बेटी का गला घोंटकर हत्या की थी। यह दर्दनाक वारदात 23 अप्रैल 2019 को हुई थी। आरोपी विराज राय अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। घटना से एक दिन पहले दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया था। लेकिन अगले ही दिन विराज ने अपनी सात साल की बेटी की हत्या कर दी।