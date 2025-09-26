Delhi: दिनदहाड़े सरेआम 55 साल के व्यक्ति को मार दी गोली, ताबड़तोड़ फायरिंग से फैली दहशत

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घायल शख्स की पहचान लखपत सिंह कटारिया के रूप में हुई है, जो बेगमपुर के ही रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक, मालवीय नगर थाना क्षेत्र की पीसीआर यूनिट को शुक्रवार सुबह 9:53 पर एक कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लखपत सिंह को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि दो अज्ञात हमलावरों ने लखपत सिंह को पार्क के पास घेरकर गोलियां बरसाईं और वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।