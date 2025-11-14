बिहार चुनाव परिणाम देख बौखलाई AAP, मुख्य चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना

Bihar Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के दौरान तस्वीर धीरे-धीरे साफ हो रही है। इसके तहत शाम चार बजे तक एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर जाता दिखाई दे रहा है। यानी राज्य में एक बार फिर नितीश कुमार की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ही सरकार बनती दिख रही है। शुक्रवार शाम चार बजे तक भाजपा और जदयू की अगुआई वाला एनडीए गठबंधन को 200 से अधिक सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि राजद की अगुवाई वाला महागठबंधन 40 से भी कम सीटों पर सिमटता नजर आया। इसपर आम आदमी पार्टी ने जहां मुख्य चुनाव आयुक्त को कटघरे में खड़ा किया, वहीं चुनाव आयोग ने आरोपों को 'बेबुनियाद' बताते हुए कहा कि वोटिंग प्रक्रिया पारदर्शी और पूरी तरह सुरक्षित थी। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा "हमारे पास हर शिकायत का रिकॉर्ड है और कोई भी आरोप तथ्य आधारित नहीं है। चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और कानून के तहत कराया गया है।"