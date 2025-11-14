Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

बिहार चुनाव परिणाम देख बौखलाई AAP, मुख्य चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना

Bihar Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता देख आम आदमी पार्टी ने निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चुनाव हाईजैक होने का दावा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को अज्ञानेश कुमार बताया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 14, 2025

AAP Congress RJD targets Chief Election Commissioner on Bihar election results 2025

बिहार चुनाव परिणाम 2025

Bihar Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के दौरान तस्वीर धीरे-धीरे साफ हो रही है। इसके तहत शाम चार बजे तक एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर जाता दिखाई दे रहा है। यानी राज्य में एक बार फिर नितीश कुमार की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ही सरकार बनती दिख रही है। शुक्रवार शाम चार बजे तक भाजपा और जदयू की अगुआई वाला एनडीए गठबंधन को 200 से अधिक सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि राजद की अगुवाई वाला महागठबंधन 40 से भी कम सीटों पर सिमटता नजर आया। इसपर आम आदमी पार्टी ने जहां मुख्य चुनाव आयुक्त को कटघरे में खड़ा किया, वहीं चुनाव आयोग ने आरोपों को 'बेबुनियाद' बताते हुए कहा कि वोटिंग प्रक्रिया पारदर्शी और पूरी तरह सुरक्षित थी। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा "हमारे पास हर शिकायत का रिकॉर्ड है और कोई भी आरोप तथ्य आधारित नहीं है। चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और कानून के तहत कराया गया है।"

AAP का आरोप- चुनाव हाईजैक, 80 लाख वोट चोरी

बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत की तस्वीर जैसे-जैसे साफ हो रही है, वैसे-वैसे विपक्षी दलों की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बिहार में 80 लाख वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने उन्हें तंज कसते हुए अपने सोशल मीडिया 'X' अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने कैप्‍शन लिखा "मैंने तीन महीने पहले ही कह दिया था कि बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है। 80 लाख वोटों की चोरी के लिए 'अज्ञानेश कुमार' को बधाई।"

चुनाव आयोग की नीतियों पर उठाया सवाल

वीडियो में वे SIR (Systematic Identification of Voters) को लेकर चुनाव आयोग की नीतियों पर सवाल उठाते दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें चुनाव की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है और SIR के नाम पर चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। दूसरी ओर राजद नेता तेजस्वी यादव ने जनता के जनादेश को संदिग्ध बताया है। महागठबंधन के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में कई जगहों पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा "हम परिणामों का सम्मान करते हैं, परन्तु यह जनादेश कई सवाल खड़े करता है। हम हर सीट पर अपने एजेंटों से रिपोर्ट लेकर आगे की रणनीति पर फैसला करेंगे।"

कांग्रेस बोली- EVM और चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा हो

बिहार चुनाव परिणामों में एनडीए की बंपर जीत के साथ जहां सत्ता पक्ष में उत्साह है, वहीं विपक्षी दलों में असंतोष और भविष्य की रणनीतियों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में विपक्ष वोटों की गिनती और चुनाव प्रक्रिया को लेकर औपचारिक शिकायतें भी दर्ज करा सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा "कई चरणों में EVM में गड़बड़ी की शिकायतें आईं। चुनाव आयोग को इन पर तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए। बिहार की जनता का भरोसा टूटना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।"

JDU और BJP का पलटवार

दूसरी ओर, बिहार चुनाव में उत्साहजनक परिणामों पर एनडीए की ओर से भी बयानों की झड़ी लगी है। जदयू नेता संजय झा ने कहा "हर बार की तरह हार दिखते ही विपक्ष EVM और आयोग को बदनाम करने लगता है। जनता के स्पष्ट जनादेश को स्वीकार करना सीखिए।" दूसरी ओर भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा "यह बिहार की जनता की जीत है। कुछ दल अपनी असफलता को छिपाने के लिए चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, यह राजनीति की अपरिपक्वता है।"

Hindi News / Delhi / New Delhi / बिहार चुनाव परिणाम देख बौखलाई AAP, मुख्य चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना

