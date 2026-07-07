आकृति डेथ केस: ‘मुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी’, भाई अमय ने बयां किया आकृति का दर्द; जीजा अरस्तु की करतूतों का खोला राज

Akriti Sutar Death Case: दिल्ली की नवविवाहिता आकृति सुतार की मौत के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में आकृति के पति को दहेज के केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब आकृति के भाई अमय का बयान सामने आया है। जिसमें उसने अपने जीजा के व्यवहार से संबंधित खुलासे किए हैं। मौत से पहले आकृति कितनी परेशान थी, वह भी बताया है। उन्होंने बताया कि आकृति को उम्मीद थी कि अगर वह नौकरी करना जारी रखेगी तो अपनी कमाई से धीरे-धीरे घर का सामान खरीद लेगी और ससुराल वालों के तानों को खत्म किया जा सकेगा। अमय ने बताया कि इसी सोच के साथ उन्होंने शादी के बाद फिर से काम शुरू किया, लेकिन नौकरी पर लौटने के सिर्फ चार दिन बाद ही उनकी मौत हो गई।