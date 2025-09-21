साले ने बहन को पीटा तो कुख्यात गैंगस्टर बन गया भाई…पुलिस एनकाउंटर में ढेर बलराम ठाकुर की पूरी कहानी

दरअसल, बुलंदशहर जिले के जहांगीराबाद कस्बा स्थित रोहनग्रान मोहल्ले का रहने वाले बलराम ठाकुर की शादी अहमदगढ़ थानाक्षेत्र के गांव खुदादिया निवासी एक युवती से हुई थी। शादी के लगभग छह महीने बाद ही उसकी पत्नी से अनबन हो गई। इसके बाद खुदादिया से उसके घर पहुंचे ससुराल वालों ने उसकी अविवाहित बहन को पीट दिया। बहन की पिटाई से बलराम ठाकुर इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपने साले पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद उसे जेल जाना पड़ा। जेल में उसकी मुलाकात वेस्ट यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना से हुई। इसके बाद बलराम ठाकुर अनिल दुजाना गैंग का सक्रिय सदस्य बन गया और लूट, हत्या, फिरौती और रंगदारी जैसी वारदातों में शामिल हो गया। वेस्ट यूपी में उसका खौफ था और जहांगीराबाद कोतवाली में उसकी हिस्ट्रीशीट खुली हुई थी। उसके खिलाफ हत्या, लूट, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट सहित 34 मुकदमे दर्ज थे।