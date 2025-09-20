Gurugram: दिल्ली से सटे गुरुग्राम सेक्टर-51 स्थित महिला थाने में उस समय हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला, जब एक मामले में थाने पहुंचे पति-पत्नी पुलिस के सामने ही बेकाबू हो गए। उन्हें काबू में करने के लिए सिपाहियों की संख्या बढ़ानी पड़ी। इसके बाद महिला कॉन्‍स्टेबल की शिकायत पर पुलिस ने पति-पत्नी के परिवार वालों पर भी मुकदमा दर्ज किया। हालांकि बाद में उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया। मामला दहेज उत्पीड़न से जुड़ा था। जिसमें पूछताछ के लिए पति-पत्नी परिवार समेत बुलाए गए थे। इस दौरान मामूली बातचीत से शुरू हुई बहस हिंसा में बद गई। देखते ही देखते दोनों ने एक-दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट में उनके परिजन भी कूद गए। इससे थाने में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर मौजूद महिला हेड कॉन्‍स्टेबल के हाथ-पांव फूल गए। हालात काबू करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को बुलाना पड़ा।