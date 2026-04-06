HC में जज से खुद बहस करेंगे अरविंद केजरीवाल? दिल्ली शराब घोटाला मामले में नया मोड़

Arvind Kejriwal Delhi High Court: दिल्ली के बहुचर्चित आबकारी नीति (शराब) मामले में आज एक बड़ी कानूनी हलचल देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार दोपहर खुद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। वे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से इस मामले की सुनवाई से हटने की औपचारिक गुहार लगा रहे हैं। केजरीवाल का तर्क है कि उन्हें इस बेंच से निष्पक्ष सुनवाई की 'उचित आशंका' है, इसलिए मामले को किसी अन्य बेंच को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि केजरीवाल आज खुद हाईकोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रख सकते हैं।