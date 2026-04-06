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HC में जज से खुद बहस करेंगे अरविंद केजरीवाल? दिल्ली शराब घोटाला मामले में नया मोड़

Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से शराब घोटाला मामले की सुनवाई से हटने की मांग की है। केजरीवाल आज खुद कोर्ट में पक्ष रख सकते हैं।

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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Apr 06, 2026

Arvind Kejriwal will personally debate with judge Delhi High Court

अरविंद केजरीवाल की फोटो

Arvind Kejriwal Delhi High Court: दिल्ली के बहुचर्चित आबकारी नीति (शराब) मामले में आज एक बड़ी कानूनी हलचल देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार दोपहर खुद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। वे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से इस मामले की सुनवाई से हटने की औपचारिक गुहार लगा रहे हैं। केजरीवाल का तर्क है कि उन्हें इस बेंच से निष्पक्ष सुनवाई की 'उचित आशंका' है, इसलिए मामले को किसी अन्य बेंच को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि केजरीवाल आज खुद हाईकोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रख सकते हैं।

आपको बता दे कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ सोमवार दोपहर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। संभावना जताई जा रही है कि वे खुद अपनी पैरवी करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष पक्ष रखेंगे। केजरीवाल की ओर से दायर 'रिक्यूजल' अर्जी में जस्टिस शर्मा से इस मामले की सुनवाई से अलग होने का अनुरोध किया गया है, जिस पर आज वे व्यक्तिगत रूप से अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं।

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आम आदमी पार्टी

अरविंद केजरीवाल

Updated on:

06 Apr 2026 01:24 pm

Published on:

06 Apr 2026 01:19 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / HC में जज से खुद बहस करेंगे अरविंद केजरीवाल? दिल्ली शराब घोटाला मामले में नया मोड़

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