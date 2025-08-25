चिल्लाने पर गर्दन मरोड़ी; बदमाशों ने कहा- ‘यहीं मार देंगे’, बर्थ-डे पार्टी से लौट रही लड़की से ई-रिक्शा में…

पुलिस ने बताया कि उन्होंने BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। FIR में पीड़िता ने बताया कि वह अपने दोस्त के निमंत्रण पर एक होटल में जन्मदिन की पार्टी के लिए मेरठ आई थी। पार्टी खत्म होने के बाद, वह पैदल ही निकल पड़ी। जब वह दिल्ली के आनंद विहार जाने की कोशिश कर रही थी, तो एक ई-रिक्शा चालक ने उसे लिफ्ट देने की बात कही।