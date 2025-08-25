Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

चिल्लाने पर गर्दन मरोड़ी; बदमाशों ने कहा- ‘यहीं मार देंगे’, बर्थ-डे पार्टी से लौट रही लड़की से ई-रिक्शा में…

Delhi Crime: दिल्ली की लड़की के साथ ई-रिक्शा में बदसलूकी की गई। लड़की पर भद्दे कमेंट भी किए गए। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है।

नई दिल्ली

Harshul Mehra

Aug 25, 2025

Delhi Crime
दिल्ली की लड़की से मेरठ में रेप की कोशिश। फोटो सोर्स-ai

Delhi Crime: मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में शनिवार रात बलात्कcर के प्रयास से बचने के लिए दिल्ली की एक 35 साल की लड़की चलते ई-रिक्शा से कूद गई। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

जन्मदिन की पार्टी में आई थी लड़की

पुलिस ने बताया कि उन्होंने BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। FIR में पीड़िता ने बताया कि वह अपने दोस्त के निमंत्रण पर एक होटल में जन्मदिन की पार्टी के लिए मेरठ आई थी। पार्टी खत्म होने के बाद, वह पैदल ही निकल पड़ी। जब वह दिल्ली के आनंद विहार जाने की कोशिश कर रही थी, तो एक ई-रिक्शा चालक ने उसे लिफ्ट देने की बात कही।

ई-रिक्शा में की गई लड़की के साथ रेप की कोशिश

ई-रिक्शा में ड्राइवर के अलावा दो और लोग बैठे थे। इसलिए, ड्राइवर के कहने पर वह गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठ गई। इस दौरान लड़की पर भद्दे कमेंट किए गए और उसके साथ रेप की कोशिश की गई। यह घटना कंकरखेड़ा में एमआईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर हुई।

पीड़िता की गर्दन मरोड़ी

पीड़िता ने कहा, "जब मैंने विरोध किया, तो ड्राइवर ने अपनी बदसलूकी जारी रखी। मैं चिल्लाई तो पीछे बैठे एक आदमी ने मेरी गर्दन मरोड़ दी और मुझे गाड़ी से बाहर धकेलने की धमकी देते हुए कहा कि वे मुझे वहीं मार देंगे। डर के मारे मैं चुप रही, समय रहते मैं ई-रिक्शा से कूद गई।"

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

मेरठ के SSP विपिन टाडा ने पुष्टि की कि ड्राइवर फरार है, जबकि दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि लड़की और ड्राइवर के बीच किराए को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान, उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया, जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है।"

