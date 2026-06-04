तृणमूल कांग्रेस में 28 साल की सबसे बड़ी बगावत: दिल्ली में हुई एक मुलाकात ने पलटी बंगाल की सियासत, 60 विधायकों के साथ टूटी TMC

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के 'बंगाल भवन' में एक मुलाकात हुई थी और उसी दौरान एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जो पूरे सियासत को पलट कर रख दी। दरअसल, वहां, पर वर्तमान के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और टीएमसी के उलूबेरिया पूर्व से विधायक रीताब्रत बनर्जी के बीच एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बारे में खुद रीताब्रत बनर्जी ने बताया कि यह बेहद अनौपचारिक और महज कुछ मिनटों की एक रूटीन मुलाकात थी। शुरुआत में दोनों पक्षों ने इसे सामान्य शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन बंगाल के राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के गहरे मायने निकाले जाने लगे। आखिरकार, मात्र 13 दिनों के भीतर इस संक्षिप्त मुलाकात ने एक सुनियोजित बगावत का रूप ले लिया और ममता बनर्जी की पार्टी के भीतर की दरार खुलकर सामने आ गई।