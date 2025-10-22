आपने 10 साल तक पंजाब को बदनाम किया…AAP के बयान पर भड़की BJP, अरविंद केजरीवाल पर हमला

दरअसल, यह विवाद आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज के एक पोस्ट के बाद शुरू हुआ। भारद्वाज ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर तंज कसते हुए कहा था कि “पंजाब का AQI 156 है, जबकि दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली की हवा खराब हो रही है?” उनका यह बयान बीजेपी के उन दावों का जवाब था, जिनमें कहा जा रहा था कि पंजाब की पराली से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है। AAP नेता सौरभ भारद्वाज की इस टिप्पणी पर भाजपा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भड़क गए। उन्होंने AAP के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने पहले पराली जलाने को दिल्ली की हवा के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अब वही अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं।