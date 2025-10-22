सगाई के बीच अचानक चीख पड़ी दूल्हे की मां, अफरातफरी के बीच धरी रह गईं सभी रस्में, फिर पुलिस…

पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने स्वीकार किया कि उसने यह काम अपने माता-पिता रवि और डिंपल और नानी के कहने पर किया था। धर्मपाल की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग के माता-पिता और नानी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिसरख कोतवाली के प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने समारोह में मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया और नाबालिग द्वारा की गई चोरी के खुलासे ने समाज में नाबालिग अपराधों को लेकर चिंतन को भी बढ़ा दिया है।