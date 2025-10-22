Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

सगाई के बीच अचानक चीख पड़ी दूल्हे की मां, अफरातफरी के बीच धरी रह गईं सभी रस्में, फिर पुलिस…

Bride Groom Engagement: दूल्हा-दुल्हन और रिश्तेदारों से खचाखच भरे हॉल में सगाई कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच दूल्हे की मां अचानक चिल्ला पड़ी। इससे पूरे हॉल में अफरातफरी का माहौल हो गया और सगाई कार्यक्रम भी कुछ देर के लिए रुक गया।

2 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 22, 2025

bride groom engagement in Greater Noida full cash bag stolen from venue

सगाई के बीच दूल्‍हे की मां से बैग छीन भागा बच्चा। (Photo: AI)

Bride Groom Engagement: दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में चल रहे एक सगाई कार्यक्रम में उस समय अफरातफरी का माहौल हो गया, जब सगाई से पहले दुल्हन के साथ बैठे दूल्‍हे की मां अचानक चीखने-चिल्लाने लगी। अफरातफरी के बीच दूल्हा भी सभी रस्में छोड़कर अपनी मां के पास आ गया। इसी बीच कुछ लोगों ने एक दस साल के बच्चे को पकड़ लिया। इसी बच्चे ने दूल्हे की मां के हाथ से नकदी और शगुन की राशि से भरा बैग छीन लिया था।

गाजियाबाद की बिसरख कोतवाली क्षेत्र का मामला

मामला गाजियाबाद की बिसरख कोतवाली क्षेत्र का है, जहां ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक फार्म हाउस में एक सगाई समारोह चल रहा था। इसी बीच एक 10 साल का नाबालिग बच्चा दूल्हे की मां से नकदी से भरा बैग छीनकर भागने लगा। बैग में तीन लाख रुपये और शगुन की राशि से भरे लिफाफे थे। जब दूल्हे की मां को इसका पता चला तो वो चीखने-चिल्लाने लगीं। इससे पूरे हॉल में अफरातफरी मच गई। इस दौरान भागते समय समारोह में मौजूद लोगों ने दस साल के बच्चे को धर दबोचा।

दूल्हे की मां के हाथ से बैग लेकर भागा नाबालिग बच्चा

बिसरख कोतवाली पुलिस के अनुसार, गाजियाबाद निवासी धर्मपाल ने बताया कि उनके बेटे की सगाई का कार्यक्रम गौर सिटी मॉल के सामने स्थित फार्म हाउस में चल रहा था। इसी दौरान अचानक एक नाबालिग बच्चा समारोह में घुसा और दूल्हे की मां का बैग उठाकर भागने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चा बैग के साथ जाते देख लिया और तुरंत उसे पकड़ लिया। बताया गया है कि बैग में करीब तीन लाख रुपये की नगदी और शगुन के लिफाफे रखे हुए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्चे को हिरासत में लिया।

माता-पिता और नानी के कहने पर की वारदात

पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने स्वीकार किया कि उसने यह काम अपने माता-पिता रवि और डिंपल और नानी के कहने पर किया था। धर्मपाल की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग के माता-पिता और नानी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिसरख कोतवाली के प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने समारोह में मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया और नाबालिग द्वारा की गई चोरी के खुलासे ने समाज में नाबालिग अपराधों को लेकर चिंतन को भी बढ़ा दिया है।

ये भी पढ़ें

मुरथल से खाना खाकर लौट रहे तीन दोस्तों की मौत, सड़क पर टूटी मिली बाइक
नई दिल्ली
Road Accident in Delhi on Diwali three friends death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Wedding

Published on:

22 Oct 2025 05:57 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / सगाई के बीच अचानक चीख पड़ी दूल्हे की मां, अफरातफरी के बीच धरी रह गईं सभी रस्में, फिर पुलिस…

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

SC/ST एक्ट बैंक के मॉर्गेज राइट पर रोक के लिए लागू नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Delhi High Court Big decision holds that SC/ST Act not applicable banks from granting mortgage rights
नई दिल्ली

ड्राइवर ने मासूम को अगवा कर दिखाई दरिंदगी, मालिक से अपमान का बदला लेने के लिए उठाया खौफनाक कदम

Driver brutally murder car owner son day after Diwali in Delhi Crime
नई दिल्ली

फर्जी दस्तावेजों से नकली UK स्टडी वीजा पर विदेश जाने की कोशिश में युवक गिरफ्तार

राष्ट्रीय

सिंगर-एक्टर ऋषभ टंडन उर्फ फकीर का दिल का दौरा पड़ने से निधन, क्यों बढ़ रहे हैं कम उम्र में Heart Attack के मामले?

Rishabh Tandon Death News
स्वास्थ्य

मुरथल से खाना खाकर लौट रहे तीन दोस्तों की मौत, सड़क पर टूटी मिली बाइक

Road Accident in Delhi on Diwali three friends death
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.