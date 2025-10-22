सगाई के बीच अचानक चीख पड़ी दूल्हे की मां, अफरातफरी के बीच धरी रह गईं सभी रस्में, फिर पुलिस…

सगाई के बीच दूल्हे की मां से बैग छीन भागा बच्चा। (Photo: AI)
Bride Groom Engagement: दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में चल रहे एक सगाई कार्यक्रम में उस समय अफरातफरी का माहौल हो गया, जब सगाई से पहले दुल्हन के साथ बैठे दूल्हे की मां अचानक चीखने-चिल्लाने लगी। अफरातफरी के बीच दूल्हा भी सभी रस्में छोड़कर अपनी मां के पास आ गया। इसी बीच कुछ लोगों ने एक दस साल के बच्चे को पकड़ लिया। इसी बच्चे ने दूल्हे की मां के हाथ से नकदी और शगुन की राशि से भरा बैग छीन लिया था।
मामला गाजियाबाद की बिसरख कोतवाली क्षेत्र का है, जहां ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक फार्म हाउस में एक सगाई समारोह चल रहा था। इसी बीच एक 10 साल का नाबालिग बच्चा दूल्हे की मां से नकदी से भरा बैग छीनकर भागने लगा। बैग में तीन लाख रुपये और शगुन की राशि से भरे लिफाफे थे। जब दूल्हे की मां को इसका पता चला तो वो चीखने-चिल्लाने लगीं। इससे पूरे हॉल में अफरातफरी मच गई। इस दौरान भागते समय समारोह में मौजूद लोगों ने दस साल के बच्चे को धर दबोचा।
बिसरख कोतवाली पुलिस के अनुसार, गाजियाबाद निवासी धर्मपाल ने बताया कि उनके बेटे की सगाई का कार्यक्रम गौर सिटी मॉल के सामने स्थित फार्म हाउस में चल रहा था। इसी दौरान अचानक एक नाबालिग बच्चा समारोह में घुसा और दूल्हे की मां का बैग उठाकर भागने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चा बैग के साथ जाते देख लिया और तुरंत उसे पकड़ लिया। बताया गया है कि बैग में करीब तीन लाख रुपये की नगदी और शगुन के लिफाफे रखे हुए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्चे को हिरासत में लिया।
पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने स्वीकार किया कि उसने यह काम अपने माता-पिता रवि और डिंपल और नानी के कहने पर किया था। धर्मपाल की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग के माता-पिता और नानी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिसरख कोतवाली के प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने समारोह में मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया और नाबालिग द्वारा की गई चोरी के खुलासे ने समाज में नाबालिग अपराधों को लेकर चिंतन को भी बढ़ा दिया है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग