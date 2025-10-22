मुरथल से खाना खाकर लौट रहे तीन दोस्तों की मौत, सड़क पर टूटी मिली बाइक

पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि तीनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। बताया गया कि वे रात का खाना खाने मुरथल गए थे और वापस लौटते समय उनकी बाइक फ्लाईओवर पर बने जर्सी बैरियर (डिवाइडर) से टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर किसी चश्मदीद गवाह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। तीनों शवों को तुरंत सरकारी अस्पताल बुराड़ी ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में शवों को बी.जे.आर.एम. अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया।