मुरथल से खाना खाकर लौट रहे तीन दोस्तों की मौत, सड़क पर टूटी मिली बाइक

दिल्ली में दिवाली पर हादसे में तीन दोस्तों की मौत। (फोटो: AI)
Road Accident in Delhi: दिल्ली में दिवाली पर एक दर्दनाक हादसे में तीन दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस को जीटी रोड स्थित लिबासपुर फ्लाईओवर पर टूटी बुलेट बाइक मिली है। तीनों दोस्तों के शव भी वहीं पास में ही पड़े थे। घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई। इसके बाद तीनों के घरों में कोहराम मचा है। पुलिस के अनुसार, तीनों युवक मुरथल में खाना खाने गए थे और लौटते समय एक हादसे में तीनों की जान चली गई।
घटना मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब 1:33 बजे की है। पुलिस स्टेशन स्वरूप नगर को सूचना मिली कि लिबासपुर फ्लाईओवर पर एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां एक बुलेट मोटरसाइकिल (नंबर DL 4SDJ 5706) पूरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी थी। पास ही तीनों युवक मृत अवस्था में मिले।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि तीनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। बताया गया कि वे रात का खाना खाने मुरथल गए थे और वापस लौटते समय उनकी बाइक फ्लाईओवर पर बने जर्सी बैरियर (डिवाइडर) से टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर किसी चश्मदीद गवाह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। तीनों शवों को तुरंत सरकारी अस्पताल बुराड़ी ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में शवों को बी.जे.आर.एम. अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया।
दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक लिबासपुर फ्लाईओवर पर हादसे का शिकार हुए तीनों दोस्त दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र के रहने वाले थे। इनकी पहचान क्रमशः 27 साल के सुमित पुत्र मदन लाल, निवासी के-1/54, शिव राम पार्क, नांगलोई, 26 साल के मोहित पुत्र पूरनचंद, निवासी मकान नंबर 283, एच-ब्लॉक, कुमार सिंह नगर नांगलोई और 23 साल के अनुराग पुत्र गोपाल निवासी ए-27, गली नंबर 18, शिव राम पार्क नांगलोई दिल्ली के रूप में हुई है। तीनों युवक आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
मेडिकल रिपोर्ट और घटनास्थल की परिस्थितियों के आधार पर यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281/106(1) के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन्हें वास्तव में किसी वाहन ने टक्कर मारी है या फिर बाइक चलाते समय नियंत्रण खोने से यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। दिवाली के अगले ही दिन तीन दोस्तों की मौत से उनके घरों में कोहराम मचा हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग