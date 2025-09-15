शादी से पहले दूल्हे पर हुआ विवाद तो दुल्हन ने बदला पैंतरा, उसी मंडप में दूसरे युवक के गले में डाली वरमाला

दरअसल, शाहबाद निवासी एक युवक दिल्ली में रहकर काम करता है। दिल्ली में उसकी मुलाकात एक अन्य व्यक्ति से हुई। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई तो एक दिन बातचीत के दौरान शाहबाद निवासी युवक ने उससे अपनी बहन की शादी के बारे में चर्चा की और लड़का नहीं मिलने की परेशानी बताई। इसके बाद उस व्यक्ति ने भरोसा दिलाते हुए उसके व्हाट्सएप पर एक लड़के की तस्वीर भेज दी। इसके साथ ही लड़के की काफी तारीफ की। लड़के की तस्वीर देखकर शाहबाद में परिवार वाले प्रभावित हो गए और बिना ज्यादा जांच-पड़ताल किए बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। दोनों पक्षों की सहमति से निकाह की तारीख 13 सितंबर तय की गई।