बहन के सुसाइड केस में भाई ने जीजा का लिया पक्ष, कोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी, जानें पूरा मामला

Delhi Court: रिश्ता कोई भी हो, उसमें भावना का होना जरूरी है। हालांकि कई बार रिश्तों में पड़ोसियों और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप से दरारें आ जाती हैं। फिर चाहे वह भाई-बहन, पति-पत्नी और पिता-पुत्र का ही रिश्ता हो, अगर इन रिश्तों में किसी तीसरे की एंट्री होती है तो उसका ढहना लगभग तय हो जाता है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली में सामने आया, जहां रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने मिलकर पति-पत्नी के बीच सिर्फ दरार ही नहीं डाली, बल्कि पत्नी को इतना उकसा दिया कि उसने सुसाइड कर लिया। बहन के सुसाइड करने के बाद पहले तो मृतका के भाई ने आवेश में आकर अपने बहनोई पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो उसने अपने जीजा के पक्ष में गवाही देकर उन्हें अदालत से बा-इज्जत बरी करवा दिया।