Delhi: प्रिंसिपल की दीवानगी में 22 साल की युवती ने पार की हदें, आपत्तिजनक फोटो ने मचाया बवाल

जांच से खुलासा हुआ कि आरोपी युवती साल 2022 में इसी स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ समय तक पढ़ा चुकी थी। यही नहीं, उसकी पढ़ाई भी इसी स्कूल से हुई थी। उस दौरान प्रिंसिपल उसकी शिक्षिका थीं, जिन्हें वह अपनी मेंटॉर और आदर्श मानती थी। इस साल जून में जब वही शिक्षिका स्कूल की प्रिंसिपल बनीं तो युवती का उनके प्रति लगाव और भी गहरा हो गया। वह लगातार कॉल और मैसेज करने लगी। लेकिन जब प्रिंसिपल के पति ने इसे लेकर आपत्ति जताई और संपर्क सीमित करने को कहा तो प्रिंसिपल ने भी दूरी बना ली। इसी दूरी ने युवती को बेचैन कर दिया और उसने अलग-अलग नाटक करने शुरू कर दिए।