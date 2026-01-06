दबंगों ने BJP ब्लॉक प्रमुख के पति को दौड़ा-दौड़कर पीटा, मुक्का मारकर तोड़ी नाक…पुलिस पहुंची तो बची जान!

ब्लॉक प्रमुख के पति आदेश चौधरी ने इस घटना को लेकर बताया कि सोमवार की दोपहर वह निर्वाचन नामावली में आपत्ति दर्ज कराने के लिए अपने समर्थकों के साथ सदर तहसील पहुंचे थे। उनका आरोप है कि उनके गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां नहीं रहते हैं और निर्वाचन सूची में उनका नाम है। इसी बात को लेकर वह आपत्ति दर्ज कराने के लिए गए थे। इसी दौरान अचानक अन्हेड़ा निवासी समयपाल सिंह पुत्र बीरबल सिंह अपने दो बेटों योगेश और दीपक के साथ, तथा गांव के ही करन प्रीत पुत्र उदय पाल सिंह 10-15 अन्य साथियों को लेकर मौके पर पहुंचे और हमारे समर्थकों से विवाद शुरू कर दिया। पहले दोनों पक्ष में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ गए और जोरदार मारपीट होने लगी।