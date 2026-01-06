6 जनवरी 2026,

मंगलवार

नई दिल्ली

दबंगों ने BJP ब्लॉक प्रमुख के पति को दौड़ा-दौड़कर पीटा, मुक्का मारकर तोड़ी नाक…पुलिस पहुंची तो बची जान!

Bulandshahr News: बुलंदशहर में भाजपा ब्लॉक प्रमुख के पति पर दबंगों ने हमला कर दिया। दौड़ा-दौड़ाकर की गई पिटाई में उनकी नाक टूट गई, जबकि करीब 15 मिनट बाद पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किए। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 06, 2026

Bulandshahr husband of the BJP block chief was beaten by goons

Bulandshahr News:यूपी के बुलंदशहर जिले में भाजपा के ब्लॉक प्रमुख के पति को दबंगों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा है। दबंगों ने हमला इतना जोरदार किया कि उनका नाक फूट गया। करीब 15 मिनट चली मारपीट के बाद पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। फिलहाल इस घटना को लेकर ब्लॉक प्रमुख के पति ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

आपको बता दें कि यह घटना जिले के सदर तहसील परिसर की है। सोमवार को अघौता ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख के पति आदेश चौधरी रोजाना काम-काज के उद्देश्य से सदर तहसील गए हुए थे। बता दें कि आने वाले कुछ समय में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर निर्वाचन नामावली में पुनरीक्षण का काम तेजी से किया जा रहा है। इन्हीं सब कामों को लेकर आदेश चौधरी भी सदर तहसील गए थे। वहीं, पर अचानक दो गुटों में मारपीट होने लगती है। लड़ाई देख बीचबचाव करने के लिए आदेश चौधरी मारपीट स्थल पर जाते हैं और मामला शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान दबंग उनके साथ ही मारपीट करना शुरू कर देते हैं।

विस्तार से जानिए पूरा मामला

ब्लॉक प्रमुख के पति आदेश चौधरी ने इस घटना को लेकर बताया कि सोमवार की दोपहर वह निर्वाचन नामावली में आपत्ति दर्ज कराने के लिए अपने समर्थकों के साथ सदर तहसील पहुंचे थे। उनका आरोप है कि उनके गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां नहीं रहते हैं और निर्वाचन सूची में उनका नाम है। इसी बात को लेकर वह आपत्ति दर्ज कराने के लिए गए थे। इसी दौरान अचानक अन्हेड़ा निवासी समयपाल सिंह पुत्र बीरबल सिंह अपने दो बेटों योगेश और दीपक के साथ, तथा गांव के ही करन प्रीत पुत्र उदय पाल सिंह 10-15 अन्य साथियों को लेकर मौके पर पहुंचे और हमारे समर्थकों से विवाद शुरू कर दिया। पहले दोनों पक्ष में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ गए और जोरदार मारपीट होने लगी।

बीच-बचाव करने गए तो पीटे गए

आदेश चौधरी के अनुसार, मारपीट देखकर वह बीच-बचाव करने के लिए गए थे, तभी अचानक दबंगों ने उन पर भी हमला कर दिया। आरोप है कि मारते-मारते आरोपियों ने उनका नाक फोड़ दिया। पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और दोनों गुट एक दूसरे को ईंट का टुकड़ा लेकर दौड़ाने लगे। करीब 15 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। फिलहाल इस मामले में ब्लॉक प्रमुख के पति ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

Updated on:

06 Jan 2026 04:40 pm

Published on:

06 Jan 2026 04:36 pm

नई दिल्ली

