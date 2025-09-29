इंस्टीट्यूट में 17 छात्राओं के यौन शोषण मामला, 50 दिनों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा चैतन्यानंद

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत दर्ज होते ही कई विशेष टीमें गठित की गईं और उसे देश से भागने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। जांच में सामने आया कि चैतन्यानंद उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल में छिपा हुआ है। इसके बाद शनिवार देर रात लगभग 3:30 बजे पुलिस ने होटल में दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों के अनुसार, चार अगस्त को दर्ज एफआईआर के बाद से ही वह दिल्ली से फरार था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बाबा ने कॉलेज की कई छात्राओं, खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत पढ़ने वाली छात्राओं का यौन शोषण किया।