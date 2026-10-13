जंतर-मंतर पर प्रदर्शन क्यों बंद हुआ? दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

Jantar Mantar Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष के सभी दल जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं रखने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के अनुरूप लिया गया था। पुलिस का कहना है कि यह निर्णय प्रदर्शन स्थलों से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।