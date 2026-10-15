16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में CJP का तिरंगा मार्च, प्रदर्शन रोकने की मांग पर हाईकोर्ट में क्या हुआ?

CJP के तिरंगा मार्च से पहले कनॉट प्लेस में लोगों से जुटने की अपील। (फाइल फोटो-@LiveLawIndia)
CJP Tiranga March: दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुक्रवार, 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) तिरंगा मार्च निकालने की तैयारी में है। लेकिन मार्च से एक दिन पहले ही इसे रोकने की मांग दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोगों से तिरंगा लेकर सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील की है। अब सवाल है कि तय समय पर मार्च हो पाएगा या नहीं।
गुरुवार को प्रदर्शन रोकने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में रखी गई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि प्रदर्शन को रोका जाना चाहिए। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे ने वकील को दोपहर 2:30 बजे फिर आने को कहा। उन्होंने बताया कि पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन से जुड़े मामलों पर सुनवाई होगी, उसके बाद हाईकोर्ट इस मामले पर विचार करेगा।
फिलहाल हाईकोर्ट ने मार्च पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं दिया है। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि प्रदर्शन रद्द हो गया है या उसे रोकने की अनुमति मिल गई है।
CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा लेकर जुटने की अपील की है। पार्टी ने इस कार्यक्रम को 'तिरंगा मार्च' नाम दिया है। दीपके का कहना है कि लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ पहुंचकर यह संदेश दें कि तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं है।
यह ऐलान पार्टी के दो सदस्यों सौरव दास और आशुतोष रांका को जेल भेजे जाने के बाद किया गया। दोनों को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। पुलिस के आरोपों के मुताबिक, उन्होंने तय नियमों का उल्लंघन किया और प्रतिबंधित जगह में प्रवेश किया। इसके बाद दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
CJP मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। पार्टी और उससे जुड़े लोग मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसी मुद्दे पर दिल्ली में पहले भी प्रदर्शन हो चुके हैं। अब पार्टी कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च के जरिए अपनी बात सामने रखना चाहती है।
फिलहाल सबकी नजर हाईकोर्ट की सुनवाई पर है। अदालत ने अभी मार्च पर रोक लगाने का फैसला नहीं सुनाया है। ऐसे में शुक्रवार का कार्यक्रम होगा या नहीं, यह आगे की सुनवाई और संबंधित अधिकारियों के फैसलों पर निर्भर करेगा।
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