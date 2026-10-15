16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में CJP का तिरंगा मार्च, प्रदर्शन रोकने की मांग पर हाईकोर्ट में क्या हुआ?

CJP Tiranga March: दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुक्रवार, 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) तिरंगा मार्च निकालने की तैयारी में है। लेकिन मार्च से एक दिन पहले ही इसे रोकने की मांग दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोगों से तिरंगा लेकर सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील की है। अब सवाल है कि तय समय पर मार्च हो पाएगा या नहीं।