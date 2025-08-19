Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

अब समय आ गया है कि बेटियों को…सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली को दिया नया नारा

CM Rekha Gupta: सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से एक कदम आगे बढ़कर अब बेटी बढ़ाने पर फोकस करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह बेटियां ही आगे चलकर भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 19, 2025

CM Rekha Gupta new slogan Beti Badhao Rashtriya Sevika Samiti Program in Delhi
दिल्‍ली सीएम रेखा गुप्ता। (फोटोः @gupta_rekha)

CM Rekha Gupta: हम बेटी बचाओ से शुरू हुए थे। फिर बेटी को पढ़ाने की बात आई। नारा बना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज बेटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम संकल्प लें कि बचाओ और पढ़ाओ से एक कदम और आगे चलकर हम समाज की बेटियों को अपने माध्यम से बढ़ाने पर फोकस करें। यह बातें मंगलवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहीं। वह मंगलवार को दिल्ली के 14 पंडित पंत मार्ग पर स्थित राष्ट्र सेविका समिति के दिल्ली प्रांत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को बेटी बढ़ाने का नया मंत्र दिया।

सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा "मात्र भारत देश ही ऐसा है, जिसमें स्‍त्री को मां के रूप में पूजा और समझा जाता है। इसमें समाज की भी भूमिका है और हमारी भी है। बेटी बचाओ से हम शुरू हुए थे। फिर बेटी को पढ़ाने की बात आई। नारा बना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज बेटी को बढ़ाने की आवश्यकता है।

हम संकल्प लें कि बचाओ और पढ़ाओ से एक कदम और आगे चलकर हम समाज की बेटियों को अपने माध्यम से बढ़ाने पर फोकस करें। उनके मार्ग को प्रशस्त करें और सब आगे लेकर जाएं तो सच मानिए देश की आधी आबादी यानी देश की माताएं-बहनें भारत को विश्व गुरु बनाने का साधन बनेंगी।"

सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी दूसरी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा "आज 14 पंडित पंत मार्ग पर राष्ट्र सेविका समिति, दिल्ली प्रांत द्वारा आयोजित पावन कार्यक्रम 'श्री गुरु पूजन एवं गुरु दक्षिणा' में सहभागी होना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और प्रेरणा का क्षण रहा। राष्ट्र सेविका समिति की शक्ति मात्र संगठनात्मक परिधि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह संस्कारधारा है, जो मां भारती की सेवा को जीवन का ध्येय बनाकर नारी शक्ति के माध्यम से राष्ट्र का भविष्य गढ़ती है। अनुशासन, साधना और सेवा से ओत-प्रोत यह पावन धारा ही हमारे राष्ट्र की वास्तविक रीढ़ है, जिसने पीढ़ी-दर-पीढ़ी संस्कार, समर्पण और त्याग का दीप प्रज्वलित किया है।"

जनसेवा का सच्चा पथ भी बताया

सीएम रेखा गुप्ता ने आगे लिखा "हमारे मंच भले अलग हों, लेकिन ध्येय एक ही है। वह ये कि अंत्योदय के मंत्र को साकार करना और राष्ट्रनिर्माण की प्रेरणा को जन-जन तक पहुंचाना। यही जनसेवा का सच्चा पथ है और यही भारत की सामूहिक शक्ति का आधार भी है। इस सफल आयोजन के लिए राष्ट्र सेविका समिति की सभी बहनों को हृदय से शुभकामनाएं, अभिनंदन और सादर प्रणाम।"

Updated on:

19 Aug 2025 05:40 pm

Published on:

19 Aug 2025 05:39 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / अब समय आ गया है कि बेटियों को…सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली को दिया नया नारा

