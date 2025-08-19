अब समय आ गया है कि बेटियों को…सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली को दिया नया नारा

CM Rekha Gupta: हम बेटी बचाओ से शुरू हुए थे। फिर बेटी को पढ़ाने की बात आई। नारा बना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज बेटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम संकल्प लें कि बचाओ और पढ़ाओ से एक कदम और आगे चलकर हम समाज की बेटियों को अपने माध्यम से बढ़ाने पर फोकस करें। यह बातें मंगलवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहीं। वह मंगलवार को दिल्ली के 14 पंडित पंत मार्ग पर स्थित राष्ट्र सेविका समिति के दिल्ली प्रांत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को बेटी बढ़ाने का नया मंत्र दिया।