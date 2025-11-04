छात्रा ने बात नहीं मानी तो कॉलेज अकाउंटेंट ने सरेराह मार दी गोली, पांच महीने से कर रहा था पीछा

पुलिस के अनुसार, फरीदाबाद निवासी 12वीं की छात्रा कनिष्का जेईई की तैयारी कर रही है। इसके चलते वह प्रतिदिन अपने घर के पास स्थित एक लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाती थी। आरोपी जतिन मंगला की मुलाकात छात्रा से लाइब्रेरी में ही हुई थी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी जतिन पिछले पांच महीनों से कनिष्का का लगातार पीछा कर रहा था और उसपर बात मानने का दबाव बना रहा था। बल्लभगढ़ के एसएचओ शमशेर सिंह ने बताया कि जतिन मंगला ने छह महीने पहले 'क्लासमेट लाइब्रेरी' में एडमिशन लिया था। कनिष्का वहां पहले से ही पढ़ाई करने जाती थी। लाइब्रेरी में जतिन कनिष्का को पसंद करने लगा और उससे कई बार अपने प्यार का इजहार भी किया।