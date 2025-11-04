छात्रा ने बात नहीं मानी तो कॉलेज अकाउंटेंट ने सरेराह मार दी गोली, पांच महीने से कर रहा था पीछा

फरीदाबाद में 17 साल की छात्रा को दिन दहाड़े गोली मारी।
Faridabad: दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सोमवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां बल्लभगढ़ की श्याम कॉलोनी में एक 17 साल की छात्रा कनिष्का को दिनदहाड़े गोली मार दी गई। गोलीबारी की यह घटना तब हुई, जब पीड़िता भगत सिंह कॉलोनी स्थित अपनी लाइब्रेरी से घर लौट रही थी। छात्रा को कंधे और पेट में दो गोलियां लगी हैं। घटना के तुरंत बाद उसे फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस ने छात्रा को गोली मारने वाले आरोपी की पहचान कर ली है। 20 साल का आरोपी जतिन मंगला एक कॉलेज में बतौर अकाउंटेंट जॉब करता है। वह मूल रूप से गुरुग्राम के सोहना का रहने वाला है। यह पूरी वारदात पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज में एक लड़का सड़क किनारे खड़ा दिखाई देता है, जो कनिष्का के बेहद करीब जाकर उसे गोली मारता है और फिर तुरंत अपनी बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो जाता है। पुलिस ने मौके से अपराध में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा भी बरामद किया है।
पुलिस के अनुसार, फरीदाबाद निवासी 12वीं की छात्रा कनिष्का जेईई की तैयारी कर रही है। इसके चलते वह प्रतिदिन अपने घर के पास स्थित एक लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाती थी। आरोपी जतिन मंगला की मुलाकात छात्रा से लाइब्रेरी में ही हुई थी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी जतिन पिछले पांच महीनों से कनिष्का का लगातार पीछा कर रहा था और उसपर बात मानने का दबाव बना रहा था। बल्लभगढ़ के एसएचओ शमशेर सिंह ने बताया कि जतिन मंगला ने छह महीने पहले 'क्लासमेट लाइब्रेरी' में एडमिशन लिया था। कनिष्का वहां पहले से ही पढ़ाई करने जाती थी। लाइब्रेरी में जतिन कनिष्का को पसंद करने लगा और उससे कई बार अपने प्यार का इजहार भी किया।
अधिकारियों ने बताया कि जतिन कनिष्का का लगातार पीछा कर रहा था। इसकी शिकायत मिलने पर उसे एडमिशन के 15 दिन बाद ही लाइब्रेरी से निकाल दिया गया था। साथ ही कनिष्का को भी लाइब्रेरी छोड़नी पड़ी थी। हालांकि पिछले पांच महीने पहले ही कनिष्का ने दोबारा लाइब्रेरी जॉइन की। इस दौरान जतिन मंगला भी लाइब्रेरी में एडमिशन लेने पहुंचा था, लेकिन उसे एडमिशन नहीं दिया गया। इन पाबंदियों के बावजूद जतिन लगातार कनिष्का का पीछा करता रहा और बात मानने का दबाव बनाता रहा। कनिष्का ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की थी।
इस घटना का एक चौंकाने वाला पहलू यह है कि आरोपी जतिन मंगला ने गोली मारने से महज दो दिन पहले ही कनिष्का के घरवालों के सामने उससे माफी मांगी थी। इसके बाद उसने सोमवार को दिनदहाड़े घात लगाकर कनिष्का पर गोली चला दी। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी जतिन मंगला को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए चार विशेष टीमें गठित की गई हैं और उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर हत्या के प्रयास (धारा 307) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
