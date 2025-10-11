कंफर्म टिकट वाले यात्री 90 मिनट पहले पहुंचें स्टेशन, वरना…दिवाली से पहले रेलवे का बड़ा बदलाव

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फरवरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भीड़ से संबंधित घटना के बाद से स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में अब अनारक्षित यात्रियों के लिए स्थायी होल्डिंग क्षेत्र और आरक्षित यात्रियों के लिए अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र तैयार किए जा रहे हैं। अस्थायी क्षेत्र को 15 अक्तूबर तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि दिवाली के समय जब लाखों यात्री राजधानी से अपने गंतव्यों की ओर रवाना होंगे, तब स्टेशन पर कोई अव्यवस्था न हो।