नई दिल्ली

कंफर्म टिकट वाले यात्री 90 मिनट पहले पहुंचें स्टेशन, वरना…दिवाली से पहले रेलवे का बड़ा बदलाव

Diwali Travel Rush: दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। अधिकारियों के अनुसार, रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 11, 2025

Confirm tickets Passengers New Delhi Railway Station 90 minutes Before On Diwali Travel Rush

दिवाली पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यवस्‍था में बदलाव। (फोटोः ANI)

Diwali Travel Rush: दिवाली पर्व के मद्देनज़र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने इस बार विशेष व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत अब आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को भी ट्रेन के प्रस्थान से पहले निर्धारित समय तक होल्डिंग क्षेत्र में ही रोककर रखा जाएगा। केवल निर्धारित समय पर ही उन्हें प्लेटफार्म पर प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया निर्णय

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशन पर बढ़ती भीड़ और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को उनकी ट्रेन के चलने से लगभग 60 से 90 मिनट पहले ही प्लेटफार्म पर जाने दिया जाएगा। इससे पहले उन्हें अजमेरी गेट की तरफ बनाए गए अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र में ही ठहराया जाएगा, जहां टिकट जांच अधिकारी उनके टिकट की जांच करेंगे। जांच के बाद ही उन्हें प्लेटफार्म पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

फरवरी में मची भगदड़ से लिया सबक

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फरवरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भीड़ से संबंधित घटना के बाद से स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में अब अनारक्षित यात्रियों के लिए स्थायी होल्डिंग क्षेत्र और आरक्षित यात्रियों के लिए अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र तैयार किए जा रहे हैं। अस्थायी क्षेत्र को 15 अक्तूबर तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि दिवाली के समय जब लाखों यात्री राजधानी से अपने गंतव्यों की ओर रवाना होंगे, तब स्टेशन पर कोई अव्यवस्था न हो।

टिकट जांचने के बाद ही मिलेगा प्रवेश

अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों की सुविधा के लिए इस बार कई प्रवेश द्वार खोले जाएंगे, जिससे जांच प्रक्रिया तेज और सुचारु रहे। प्लेटफार्मों पर अनावश्यक भीड़ न बढ़े, इसके लिए रेलवे यह प्रयास करेगा कि अधिकांश अनारक्षित टिकट वाली गाड़ियां प्लेटफार्म नंबर 16 से चलें। इससे यात्रियों को फुट ओवरब्रिज पार करने की आवश्यकता नहीं होगी और वे सीधे स्थायी होल्डिंग क्षेत्र से प्लेटफार्म पर पहुंच सकेंगे।

आरपीएफ समेत भारी सुरक्षा व्यवस्‍था

भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स (RPF) और अन्य सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती भी की जाएगी। नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल दोनों स्टेशनों पर अतिरिक्त जवान तैनात रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर अस्थायी और स्थायी दोनों ही होल्डिंग क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सामान की जांच के लिए नई एक्स-रे मशीनें भी स्थापित की गई हैं।

दिल्ली के डीआरएम ने किया निरीक्षण

शुक्रवार को दिल्ली के डीआरएम पुष्पेश त्रिपाठी ने रेलवे मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अजमेरी गेट होल्डिंग क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि यह क्षेत्र लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका है और निरीक्षण रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी गई है। इसके आधार पर उद्घाटन की तारीख तय की जाएगी। उम्मीद है कि अगले दो से तीन दिनों में इसे यात्रियों के उपयोग के लिए खोल दिया जाएगा।

रेलवे का कहना है कि यह नई व्यवस्था दिवाली के दौरान लाखों यात्रियों की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने में मदद करेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे समय से पहले स्टेशन पहुंचें। अपने टिकट और पहचान पत्र साथ रखें तथा घोषणाओं और निर्देशों का पालन करें। ताकि यात्रा सुविधाजनक और सुरक्षित बन सके।

Hindi News / Delhi / New Delhi / कंफर्म टिकट वाले यात्री 90 मिनट पहले पहुंचें स्टेशन, वरना…दिवाली से पहले रेलवे का बड़ा बदलाव

